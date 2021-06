Aprenda a fazer Polvo Assado: sabor e nutrição à mesa

O polvo é um alimento de excelência em termos nutricionais e nas utilidades culinárias que podemos lhe dar – cozido, frito, assado, grelhado ou estufado, liga-se na perfeição aos demais ingredientes, criando pratos deliciosos. Um dos pratos de maior destaque do restaurante Tratterie Holandesa. Aprenda com a Chef Penha Vítor a preparar um delicioso polvo assado no forno:

Ingredientes

1 polvo: 1,700 kg

1 kg batata

2 cebolas cortadas em pedaços

2 dente de alho picados

2 folhas de louro:

200 ml de azeite

1 maço de salsinha

1 pimento vermelho:

3 tomates maduros, cortados em cubos

2 pimenta dedo de moça

250 ml de vinho branco

sal

pimenta

Preparo

1 Forre uma forma com fatias de tomate, cebola, ramo de tomilho, oregano, salsinha, louro, manjericão e 200 ml de azeite

2 Coloque o polvo, cubra a forma com papel alumínio e leve para ao forno para assar a 180 C°

3 Deixe cozinhar por 1h40, para apurar todo o molho junto com as batatas

Agora seu polvo está pronto e já pode desfrutar de uma deliciosa refeição em família. Bom apetite!