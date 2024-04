Apresentações da peça infantil “Dona Alcolina Água e Sabão” chegam a Artur Nogueira

Espetáculo tem o objetivo de educar as crianças sobre a importância da higiene e limpeza

No dia 5 de abril, as crianças da E.M.E.F. “Professor Vereador Amaro Rodrigues”, de Artur Nogueira, terão o privilégio de desfrutar de apresentações gratuitas da peça teatral infantil “Dona Alcolina Água e Sabão”. Ao todo, serão 3 apresentações, com cerca de 200 crianças em cada uma.

Além da performance teatral, o projeto incluirá a entrega de cartilhas informativas com o tema abordado. O intuito é educar as crianças sobre a importância da limpeza e higiene, ressaltando especialmente a relevância da higiene pessoal para prevenir a propagação de várias doenças, incluindo a COVID.

O projeto conta com intérpretes de Libras e terá monitor que auxiliará o público no espaço e também irá orientar os participantes com deficiências físicas, visuais ou que apresentam espectros, síndromes ou doenças que gerem limitações. Além disso, as instituições contam com banheiros adaptados, corredores largos, rampas de acesso e espaço preferencial reservado.

Sobre a peça:

Dona Alcolina Água e Sabão é conhecida por seu perfeccionismo e amor pela limpeza. Desde cedo, ela cuida da casa e segue rigorosos padrões de higiene, utilizando álcool para desinfetar tudo ao seu redor. Seu filho, Gustavo Água e Sabão, segue seus passos, adotando hábitos de limpeza e higiene pessoal, como tomar vários banhos ao longo do dia, por influência materna.

No entanto, Melissa Água e Sabão, irmã de Gustavo, é o oposto. Ela é preguiçosa e negligente com sua higiene pessoal, evitando até mesmo escovar os dentes e tomar banho regularmente. Contrariando os conselhos maternos, Melissa prefere agir de forma contrária, sem se preocupar com os riscos à saúde que sua falta de higiene pode acarretar.

Apesar das diferenças entre os membros da família Água e Sabão, eles logo perceberão, juntos, a importância da limpeza e da higiene pessoal para prevenir doenças e infecções. Através de suas experiências e aprendizados, eles entenderão como pequenos hábitos cotidianos, como lavar as mãos e manter a casa limpa, podem contribuir para a saúde e o bem-estar de todos e para evitar a propagação de doenças e vírus.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Dona Alcolina Água e Sabão” tem o apoio da Komedi e Incentivar, com patrocínio da Kurita e produção AF dos Santos Produções. Realização pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável,com os mais altos níveis de segurança e governança corporativa. Aliado a isso, a Kurita atua apoiando ações que promovem impactos positivos na sociedade e inspiram transformações necessárias para a preservação do meio ambiente”, comenta Geisiane Aline Moreira, Coordenadora de Recursos Humanos da Kurita.

Sobre a Kurita: A trajetória da Kurita no Brasil teve início em 1975, com atendimento ao segmento siderúrgico, e depois ao segmento petroquímico, onde a empresa se tornou referência em atendimento à qualidade dos serviços oferecidos. Desde então, a Kurita aumentou gradativamente o seu mercado de atuação e leque de soluções,atendendo atualmente todos os segmentos industriais onde o uso da água se faz presente, fornecendo produtos químicos, equipamentos, serviços e desenvolvimento de projetos específicos, mediante a atuação de profissionais altamente especializados. A empresa conta com atuação nacional, viabilizada através de escrit órios e filiais instaladas nos principais Estados do Brasil.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura &eacut e; um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Serviço:

“Dona Alcolina Água e Sabão” em Artur Nogueira/SP

Datas, horários e locais:

05/04 – 10h, 14h e 15h

Instituição: E.M.E.F. “Professor Vereador Amaro Rodrigues”

Endereço: Rua: Clementina Cardoso de Fáveri, 80 – Jd. Leonor.