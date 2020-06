Aproximadamente 100% dos estudantes da cidade estão estudando à distância

Com as aulas presenciais suspensas desde o início da quarentena determinada por conta do coronavírus, os aproximadamente 9 mil alunos da rede municipal de ensino de Jaguariúna estão estudando em casa. A plataforma de ensino remoto é uma das formas oferecidas pela Prefeitura e graças a ela e aos outros materiais impressos, cerca de 100% dos alunos têm, acesso às matérias e não perdem o conteúdo.

De acordo com a secretaria municipal de educação, desde o dia 13 de maio, 70% dos estudantes têm acessado a plataforma em casa gratuitamente para por exemplo, ler textos, assistir vídeos, ouvir “podcasts” e realizar exercícios.

Além deles, 25% dos alunos que não têm acesso à internet ou optaram por retirar o material impresso na escola e o restante recebe as mesmas atividades em casa.

A secretária de educação, Cristina Catão, comemora o empenho dos estudantes. “Nós seguimos trabalhando muito para que o conteúdo seja passado para os alunos. Seja online ou com o material impresso, todos devem estudar em casa enquanto enfrentamos a pandemia”, disse a secretária.

Vale ressaltar que há interação entre professor e aluno que conta com a apoio para tirar dúvidas na plataforma virtual. Os coordenadores pedagógicos, juntamente com os professores, controlam o acesso dos alunos no “Google Classroom”.

Educação Infantil

As crianças de 0 a 5 anos também são atendidas nesse momento de isolamento social, com atividades e vídeos que colaboram com o desenvolvimento infantil e são disponibilizados no hotsite da Educação e nos grupos de WhatsApp das escolas.

Os alunos do maternal e pré-escolas desenvolvem as atividades impressas encaminhamentos pelos professores.