Morre Divaldo Franco, aos 98 anos, em Salvador

Reconhecido mundialmente, médium baiano foi um dos maiores divulgadores da Doutrina Espírita

O médium, orador e filantropo Divaldo Pereira Franco faleceu na noite desta terça-feira, 13 de maio, aos 98 anos, em Salvador (BA). A informação foi confirmada pela Mansão do Caminho, instituição espírita que ele fundou em 1952, e que abriga hoje mais de 5 mil pessoas por dia. Segundo a entidade, Divaldo morreu às 21h45.

O velório será realizado nesta quarta-feira (14), das 9h às 20h, no ginásio da Mansão do Caminho, na capital baiana. O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, também em Salvador.

Nascido em Feira de Santana (BA), em 5 de maio de 1927, Divaldo era o caçula de 13 irmãos. Desde a infância, relatava vivências espirituais, sendo a primeira, segundo sua biografia oficial, aos quatro anos de idade, quando teria conversado com sua avó já falecida.

Em 1947, ao lado de Nilson Pereira de Souza (falecido em 2013), fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção e, posteriormente, a Mansão do Caminho. Ao longo de sua trajetória, proferiu mais de 20 mil conferências em 2.500 cidades de 71 países, consolidando-se como um dos maiores divulgadores da Doutrina Espírita no mundo.

Divaldo publicou cerca de 260 livros psicografados, com mais de 10 milhões de exemplares vendidos e tradução para 17 idiomas. Sua obra deixa um legado de fé, solidariedade e serviço ao próximo, marcando profundamente a história do espiritismo no Brasil e no exterior.