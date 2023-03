Areninha Esportiva de Martinho Prado entra em fase de conclusão

A Prefeitura de Mogi Guaçu deve concluir dentro de alguns dias a instalação da Areninha Esportiva no Distrito Regional de Martinho Prado Júnior. A nova área esportiva para os moradores da região terá um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. A Areninha fica na Praça Gonçalo Fernandes de Lima, localizada na Alameda Dom David Dias Pimentel, nº 72.

O equipamento foi conquistado por meio do programa 100% Esporte Para Todos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo. O programa tem como objetivo promover o aumento da infraestrutura e equipamentos esportivos municipais, adequados ao fomento do esporte, lazer e recreação para a população do Estado de São Paulo, proporcionando inclusão e entretenimento.

O vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão, é um dos responsáveis pela conquista da Areninha Esportiva de Martinho Prado com apoio da deputada federal Renata Abreu. Além da Areninha Esportiva de Martinho Prado, o município conquistou outra praça de esporte para o Jardim Pantanal, que terá uma academia ao ar livre e uma pista de skate.

Praças

No mês de fevereiro, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Areninha Esportiva do Ypê que tem um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. A mesma área conta ainda com pista de skate e academia ao ar livre, sendo que todo o espaço passou por revitalização. Esta Areninha está localizada entre as Ruas Cianorte e Jandaia do Sul, no Jardim Ypê II.

Além disso, a Administração Municipal representada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schimidt, e a vereadora Lili Chiarelli, participaram, recentemente, de uma reunião com a coronel Helena Reis, secretária de Esportes do Estado de São Paulo, para apresentarem novos projetos de instalação de equipamentos esportivos e de lazer para Mogi Guaçu. O objetivo desta nova empreitada é ofertar mais lazer e esporte para os moradores da cidade.

Entre os projetos de áreas de lazer e esporte apresentados estão de uma Areninha para o bairro das Chácaras Alvorada contendo campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. O local para implantação desta areninha seria na Rua Joaquim Rodrigues da Silva. O projeto é igual ao entregue no Jardim Ypê II.

Foi protocolado ainda o projeto que visa a implantação de equipamentos esportivos com academia ao ar livre, quadra de areia para práticas de vôlei, futebol e beach tennis e de um playground para o Jardim Imperial.

Outro espaço também apresentado para receber projeto esportivo se refere ao Jardim Paulista, onde é pleiteado um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3, iluminação de Led, academia ao ar livre, quadra de areia e playground.