Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 38 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h; sorteio será transmitido ao vivo pela internet

O concurso 2.860 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (8), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio estimado para a faixa principal está acumulado em R$ 38 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, o sorteio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme previsto nas regras da modalidade.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o território nacional, ou ainda de forma online, por meio do site oficial das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

A Mega-Sena é uma das modalidades de maior popularidade entre os brasileiros, especialmente em sorteios com prêmios acumulados, como o de hoje.

Fonte Agência Brasil