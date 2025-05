Campeonato de Futebol Amador movimenta finais de semana em Santo Antônio de Posse

imagem ilustrativa

Goleadas e torcida animada marcam mais uma rodada do 21º Campeonato de Futebol Amador no CampoMunicipal José Ferreira Neto

O tradicional Campeonato de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse segue movimentando a cidade e reunindo torcedores aos finais de semana no Campo Municipal José Ferreira Neto. A competição, que chegou à sua 21ª edição, teve início no dia 26 de abril e vem proporcionando disputas acirradas e partidas emocionantes entre as equipes participantes.

No último final de semana, os jogos foram marcados por grandes atuações e placares expressivos. No sábado (3), no primeiro jogo, o time 100 Limites aplicou uma goleada sobre o Fazendinha, vencendo por 03 a 0. Já na segunda partida, o Real Aliança também brilhou em campo ao vencer o Atlético Possense por 5 a 0, arrancando aplausos da torcida presente.

A rodada seguiu no domingo (4), com mais dois confrontos. No primeiro jogo do dia, o time Paulista superou o Canarinho com um placar de 4 a 1. Na sequência, o União Possense F.C. garantiu a vitória ao bater o Maria Helene F.C. por 2 a 0, consolidando sua boa fase no campeonato.

Para o próximo final de semana, a expectativa é de casa cheia mais uma vez. No sábado (10), a bola rola a partir das 13h30, com o confronto entre São Judas F.C. e Atlético Possense. Em seguida, às 15h15, o C.S.K.A enfrenta o Explosão. Já no domingo (11), as partidas começam às 8h, com Figueirense e União Possense F.C. se enfrentando. Às 9h45, Alagoas entra em campo contra o Rincão.

O campeonato reforça a importância do esporte amador na cidade, promovendo integração entre os moradores, incentivando a prática esportiva e revelando talentos locais. A entrada é gratuita e o evento conta com apoio da Prefeitura Municipal.