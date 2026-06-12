Arraiá do Projeto Retreta reúne cerca de 1,5 mil pessoas em Artur Nogueira

Evento beneficente contou com apresentações musicais, comidas típicas e diversas atrações para toda a família

O tradicional arraiá do Projeto Retreta reuniu cerca de 1,5 mil pessoas na noite desta quinta-feira (11), em Artur Nogueira. Realizado na sede do projeto, o evento teve entrada gratuita e ofereceu uma programação especial com apresentações musicais dos alunos, comidas típicas, show de prêmios e diversas atrações voltadas para toda a família.

Promovido anualmente pela Corporação Musical 24 de junho, o Arraiá já faz parte do calendário de atividades do Projeto Retreta e reúne alunos, familiares e a comunidade em uma noite de celebração e confraternização.

Durante a festa, o público acompanhou apresentações preparadas pelos estudantes do projeto, que demonstraram o aprendizado musical adquirido nas aulas. As barracas de comidas típicas e o tradicional show de prêmios também estiveram entre os destaques da programação.

O Projeto Retreta é uma iniciativa de educação musical mantida pela Corporação Musical 24 de Junho em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de Educação e de Cultura. A iniciativa oferece formação musical gratuita e contribui para o desenvolvimento cultural e social de crianças e adolescentes do município.