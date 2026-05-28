Guarda detém dois homens por desmatamento em área protegida em Artur Nogueira

Suspeitos foram flagrados com facões, motosserras e outras ferramentas durante ação em área de preservação permanente na zona rural

A Guarda Municipal de Artur Nogueira deteve dois homens suspeitos de crime ambiental na manhã desta quinta-feira (28), em uma propriedade localizada na zona rural do município.

Segundo a corporação, a equipe ambiental realizava patrulhamento pela região quando encontrou os indivíduos desmatando uma área de preservação permanente. No local, os suspeitos utilizavam facões, motosserras e outras ferramentas.

Funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também estiveram na propriedade e constataram que a ação configurava crime ambiental, já que não havia autorização para qualquer tipo de manejo na área protegida por lei.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. As ferramentas utilizadas na ação foram apreendidas.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que dará sequência às providências cabíveis.

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