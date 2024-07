Arraiá Julino em Hotel de Jundiaí terá renda revertida para ação social

Verba será enviada para uma associação sem fins lucrativos que atua na prevenção e o enfrentamento da violência sexual infantil

Um animado Arraia Julino repleto de atividades e guloseimas típicas será palco de uma ação social. O evento, que promete diversão para toda a família, terá um propósito nobre: A verba arrecadada será destinada à Childhood Brasil, que atua na prevenção e enfrentamento da violência sexual infantil em todo o país. A festa, na área de lazer do Hotel Quality Jundiaí, será no próximo sábado, dia 20, a partir das 17h.

A festa contará com uma decoração temática, trazendo o clima tradicional das festividades de junho e julho. Barracas espalhadas pelo local oferecerão uma variedade de doces e salgados típicos, e os participantes poderão desfrutar de um animado bingo, com uma dupla sertaneja garantindo a trilha sonora ao vivo entre as partidas. Além disso, espaços temáticos serão criados para que todos possam reviver brincadeiras tradicionais como quadrilha, touro mecânico, pesca, boca do palhaço, jogo de argolas, correio elegante e prisão.

A entrada para o evento custa apenas R$ 10,00, com estacionamento gratuito. As brincadeiras e comidinhas terão preços acessíveis, abaixo do mercado, para que todos possam participar e contribuir com a causa social.

Juliana Moysés, gerente geral do Hotel Quality, destaca a importância de ações como essa. “Estender a mão, não importa a causa, ajuda a formar um mundo melhor. Estamos muito felizes em realizar o segundo ano do nosso Arraiá. Se você pode fazer alguma coisa, comece”, afirma Juliana.

Este é o segundo ano consecutivo que o Hotel realiza a festa com o intuito de reunir amigos e familiares e apoiar causas sociais. Em 2023, a ação social foi arrecadação de alimentos, destinados para o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Neste ano, o Hotel contará com patrocinadores e apoiadores de empresas locais, como a L&L Locações, MF Produtora, Mobilisa Agência de MKT, Perescorp, Pizza Brasileira, Meônia Meias, Cervejaria Hebling, Adega Oliveira, D’viez, Jumpark e Wet’n Wild.

O Arraiá do Hotel Quality é aberto a todos que desejam se divertir e contribuir para uma causa importante.

Serviço – Arraiá Quality Hotel Jundiaí

Endereço – Av. Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 100 – Cidade Jardim, Jundiaí – Ao lado do Hipermercado Carrefour

Data e hora – 20/07 – 17h às 22h

Entrada Social – Adultos e crianças à partir de 09 anos R$ 10,00

Estacionamento gratuito – Vagas limitadas