Cuidados em tempos de frio

Essa semana a temperatura despencou e cuidar dos cães e gatos durante o frio é essencial para garantir o bem-estar e a saúde deles. No inverno, é importante tomar alguns cuidados para protegê-los do frio intenso e evitar doenças relacionadas ao clima. Primeiramente, é crucial fornecer um abrigo adequado para os pets, como uma casinha ou uma área coberta, com isolamento térmico e proteção contra vento e umidade.

Além disso, é necessário oferecer roupas ou cobertores quentes para os animais, especialmente para aqueles de pelagem curta ou com maior sensibilidade ao frio. Isso ajudará a manter a temperatura corporal deles estável. É importante lembrar que cada animal é único, e alguns podem não se adaptar bem às roupas, portanto, observe a reação do seu pet e respeite o seu conforto.

Outro cuidado importante é com a alimentação. Durante o inverno, os pets podem precisar de uma quantidade maior de calorias para manter a temperatura do corpo. Consulte um médico veterinário para avaliar a necessidade de ajustar a dieta do seu cão ou gato durante essa época. Também é essencial manter a água fresca e limpa disponível o tempo todo.

Quanto às doenças mais comuns no frio, três das principais são a hipotermia, as dores articulares e a gripe canina/felina. A hipotermia ocorre quando a temperatura do corpo do animal cai muito, podendo ser grave e até mesmo fatal. É importante prevenir isso mantendo o pet aquecido e evitando exposição prolongada ao frio. As dores articulares, como a artrite, tendem a piorar durante o inverno devido ao frio e à umidade, afetando a mobilidade e o conforto do animal. O cuidado nesse caso envolve garantir um ambiente aquecido e confortável, além de buscar opções de tratamento e medicamentos recomendados pelo veterinário. A gripe canina/felina, por sua vez, é uma doença respiratória que se propaga facilmente durante o inverno. Fique atento aos sinais de tosse, espirros, coriza e letargia nos animais e consulte um veterinário para diagnóstico e tratamento adequados.

Alguns ama frio, outros detestam, mas o importante é manter a atenção na saúde. Com esses cuidados, você garantirá que seu Pet amado fique saudável e confortável durante o inverno.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114