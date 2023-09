Artistas de Campinas fazem turnê com o Show “Boleros para una Primavera”

Apresentações começam em 28 de setembro e seguem até 28 de outubro,

com show de abertura no Centro Cultural Casarão, em Campinas

O espetáculo musical Boleros para una Primavera, criado a partir do

encontro de Nina Neder e músicos parceiros, um grupo de musicistas em

Campinas/SP, tem seu show de estreia marcado para o dia 28 de setembro,

quinta-feira, às 20h, no Centro Cultural Casarão, localizado no

distrito de Barão Geraldo. A entrada é gratuita, com retirada de

ingressos com 1h de antecedência no local. (Veja mais informações

abaixo).

Todos os integrantes estão sediados no interior paulista. Nina Neder,

Daniel Bueno, Gabriel Peregrino, Mauricio Guil e Théo Fraga trazem

neste show, como um dos principais objetivos do projeto, um repertório

da América Latina para o público do interior do Estado.

Além da apresentação de abertura no Casarão, o grupo realiza mais

cinco shows na cidade. No dia 29 de setembro, às 20h, o grupo estará

no Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas. A entrada está à venda

por R$ 20 (vinte reais), com meia para estudantes, idosos e PCDs. No dia

26 de outubro o espetáculo será no Espaço Cultural Maria Monteiro. A

agenda conta ainda com shows na Sala dos Toninhos (26/10), e no SESI

Santos Dumont (28/10).

O projeto Boleros para una Primavera foi contemplado no Edital FICC –

Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, pertencente à Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas. O

FICC tem como finalidade fomentar a produção artística local.

“O show traz memórias afetivas que às vezes as pessoas nem sabiam

que estavam guardadas dentro de si. A cada música, uma catarse de

emoções leva as pessoas do riso às lágrimas. Quem for vai encontrar

beleza, movimento, introspecção e alegria em uma mistura de

emoções.” – comenta Maurício Guil.

Esse projeto nasce em 2021, em meio ao caos da Pandemia, quando Nina e

Gabriel convocam o grupo de musicistas para interpretar um repertório

que pudesse proporcionar uma atmosfera de amor, acalanto e boas

lembranças. O Bolero foi escolhido pela sua temática melodramática e

por seu ritmo suave, além da sua popularidade entre o público adulto e

idoso. A proposta faz jus à ideia de florescimento das emoções por

buscar ressignificar o conceito de ‘metade da laranja’, para um

olhar de amor por inteiro, onde as pessoas são completas e juntas,

agregam valor à caminhada uma da outra – com respeito.

A pesquisa de Nina no campo da música latino-americana remonta uma

década e traz interpretações e releituras emocionantes.

“Fui pesquisar a música latino-americana na universidade nacional de

Cuyo, em Mendoza em 2013, e nesse momento Mercedes Sosa já uma

referência de cantora que gerava em mim um impacto muito grande. Junto

com os estudos de música, o contato com a cultura e a história de

várias localidades da Argentina, Uruguai, México e Peru fez com que

canções e ritmos latino-americanos se tornassem um tema que também é

território de expressão, conexão e mergulho.” – conta Nina.

Nesse conceito poético, o grupo traz no espetáculo Boleros para una

Primavera a representação desse amor, completo e singular, sob a

ótica de novas perspectivas e possibilidades. Da conexão do antigo com

o novo. Para além disso, o projeto tem também a pretensão de resgatar

o pertencimento de ser latino-americano para o povo brasileiro, que

muitas vezes tem dificuldade de se reconhecer nesse lugar.

“Além da grande admiração pela escola do violão argentino, cada

integrante conta com um mergulho diferente dentro da canção

latino-americana.” – finaliza Neder.

Com uma trajetória de estudo e um vasto repertório de encontros com a

música latino-americana, cada um a seu modo, o espetáculo possibilita

a afirmação de que o acervo dos países vizinhos amplia o horizonte

poético, e faz contato com uma memória afetiva de gerações.

Ficha Técnica

Músicos:

Nina Neder – voz;

Daniel Bueno – violão

Gabriel Peregrino – percussão

Mauricio Guill – violão

Théo Fraga – Contrabaixo

Equipe técnica/produção:

Ju Kaneto (Caju Cultura) – Produção executiva

Denis Kagueyama – Iluminação e Técnica de luz

Mário Porto – Técnica de som

Miguel Von Zuben – Assessoria de imprensa e gerenciamento de mídias

sociais

Karime Ribeiro – Assistente de comunicação

Gabriel Peregrino – Design Gráfico

Juliana Hilal – Fotografia

Dalton Yatabe (Chun) e Karina Couto – Registro audiovisual

Giselle Bastos – Contadora

Duração: 90 minutos – Indicação etária: livre

SERVIÇO

🎵 28/09 – 20h00 – Centro Cultural Casarão – Rua Aracy de Almeida

Câmara, S/N, Terras do Barão (em frente ao bairro Vila Holândia).

Distrito de Barão Geraldo (aprox. 1,5 km após a placa “Km 15” da

Estrada da Rhodia). Entrada gratuita – retirada de ingressos a partir

das 19h no local.

🎵 29/09 – 20h00 – Teatro Municipal Castro Mendes – Rua Conselheiro

Gomide, 62 – Vila Industrial – Campinas. R$ 20,00 (vinte reais) –

inteira. R$ 10,00 (dez reais – ½ entrada). Compras pelo site

https://teatrocastromendes.com.br/ [1] ou na bilheteria do teatro.

🎵 16/10 – 10h00 – CPTI (Centro Promocional Tia Ileide) – Rua Vladimir

Pinto, 37 Chácara boa vista

🎵 26/10 – 11h00 – Espaço Cultural Maria Monteiro (Teatro Padre

Anchieta) – R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n – Conj. Hab. Padre

Anchieta – Campinas

🎵 26/10 – 20h00 – Sala dos Toninhos – R. Francisco Teodoro – Vila

Industrial – Campinas

🎵 28/10 – 16h00 – SESI Santos Dumont – Av. Ary Rodriguez, 200 –

Parque das Camélias – Campinas

Fotos: Juliana Hilal