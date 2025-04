Artur Fest terá noite gospel com Ton Carfi, Ao Cubo e Coral Voice Soul

Kathleen Fontoura, DJ FJAY e bandas de igrejas locais também sobem ao palco neste sábado (12), a partir das 14h

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove neste sábado, 12 de abril, uma programação especial voltada à música gospel dentro do Artur Fest, em comemoração aos 76 anos do município. A partir das 14h, artistas locais e grandes nomes do cenário gospel nacional se apresentarão no palco montado na Lagoa dos Pássaros, com entrada gratuita.

O evento reunirá bandas de igrejas do município, além de atrações de destaque como DJ FJAY, Coral Voice Soul, Kathleen Fontoura, e os shows principais com Ton Carfi, às 20h, e Ao Cubo, às 21h15.

O prefeito Lucas Sia (PL) reforça que a diversidade da programação foi pensada para atender a todos os públicos.

“Com o Artur Fest, buscamos valorizar nossa cultura e oferecer entretenimento de qualidade para toda a população. A noite gospel é uma forma de reunir famílias, celebrar a fé e reconhecer o talento de tantos artistas da nossa cidade e do Brasil”, destacou.

Durante todo o evento, o público poderá aproveitar também a praça de alimentação, com a participação de entidades e ambulantes do município.

Programação – sábado, 12 de abril

14h às 15h30 – Bandas locais de igrejas

16h às 16h40 – DJ FJAY

17h às 17h50 – Coral Voice Soul

18h às 18h40 – Kathleen Fontoura

19h às 19h15 – 1ª banda de igreja local

19h30 às 19h45 – 2ª banda de igreja local

20h às 21h00 – Ton Carfi

21h15 às 22h15 – Ao Cubo