Artur Nogueira 73 anos: Bloco da vaca e Hector Band se apresentam neste domingo

Após dois anos sem se apresentar devido à pandemia da Covid-19, o tradicional Bloco da Vaca voltará à avenida neste domingo (01), para fechar com chave de ouro as celebrações dos 73 anos de Artur Nogueira. A aparição do bloco será das 16h às 20h, e promete matar a saudade dos foliões nogueirenses.



A Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura & Turismo, frisa que não se trata do tradicional Carnaval de Rua, mas de uma contrapartida de alguns dos artistas que integram o bloco e que são beneficiados pela Lei Aldir Blanc – sancionada pelo Governo Federal e que ampara o setor artístico e cultural com recursos e repasses de valores da União.

Desta forma, o secretário Renato Carlini reforça que o evento não seguirá os moldes da folia tradicional de Carnaval, uma vez que a programação será reduzida tanto no percurso quanto no tempo de duração.

“Será uma oportunidade de celebrar o aniversário da cidade e de matar a saudade do nosso querido Bloco da Vaca. Mas é importante que a população entenda que não estamos promovendo o Carnaval de Rua com que todos estão acostumados. Será um tira gosto para que a população curta entre família e amigos, e para que os artistas contemplados pela Aldir Blanc tenham a oportunidade de fazer suas contrapartidas”, destacou.

PROGRAMAÇÃO

A concentração terá início às 16h, no prédio do antigo Colégio Cardona (antiga Biblioteca). De lá, o bloco descerá até o palco instalado entre a Praça da Fonte e Praça do Coreto. A participação do bloco, incluindo o desfile e apresentação do batuque, acontecerá das 16h às 20h.

A noite ainda contará com a apresentação da Hector Band, criada há mais de 40 anos, com o intuito de animar os bailes de carnaval em clubes da região. Neste domingo (01), a banda executará as tradicionais marchinhas, sambas, frevos, sambas de enredo e músicas infantis.

A Hector Band é composta por nove músicos, sendo: saxofone alto, saxofone tenor, trompete, bateria, baixo elétrico, guitarra, teclado, percussão, vocalistas.

O evento será finalizado às 22h, com o desligamento do som e dispersão do público no local. Haverá reforço policial no evento, a fim de evitar tumultos e episódios de violência.

AMBULANTES E FEIRANTES

Além das atrações musicais, a população poderá se deliciar com as opções gastronômicas oferecidas pelos ambulantes e feirantes do município. As barracas estarão montadas entre as ruas Duque de Caxias e Dr. Ademar de Barros durante toda a programação.