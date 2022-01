Artur Nogueira abre matrículas para Projeto de Judô

Interessados devem comparecer ao Dojo Central, ao lado do INSS, entre os dias 17 e 21 de janeiro



O Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esportes, anuncia a temporada 2022 com o período de matrículas. As mesmas se iniciam nesta segunda-feira (17) e se estendem até a sexta-feira, dia 21 de janeiro.

Com isso, nogueirenses de todas as idades que se interessarem pela modalidade devem comparecer entre esse período ao local das aulas, situado no “Espaço Multiplo Uso”, no Bairro Florindo Caetano (ao lado de INSS).

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – inclusive no horário de almoço. O secretário de Esportes Caio Rodrigues explica que, no momento da inscrição, o candidato deve apresentar RG, CPF ou Certidão de Nascimento, além de uma foto 3×4 recente. “Esse período de matrículas é muito importante para a organização das turmas, das atividades e dos eventos para o ano de 2022. O Judô é um sucesso em nosso município e trabalharemos para qualificar ainda mais o que é oferecido”, completa Caio.

No período de matriculas, os professores do Projeto estarão à disposição para sanar duvidas, explicar mais sobre a modalidade e encontrar a turma ideal para cada aluno. “Uma das dúvidas mais frequentes é relacionado a idade mínima para a criança participar. Contudo, a iniciação da criança no judô depende de outros fatores como o repertório motor e a interatividade social. Por isso insistimos para que os pais compareçam presencialmente, para que possamos avaliar e discutir todo o processo, caso a caso”, explica o professor Lucas Vieira.

AS AULAS



As aulas terão início no dia 24 de janeiro (segunda), com a manutenção de todos os cuidados contra o Covid19. “Todos os protocolos de segurança e higiene estabelecidos no ano passado serão mantidos. Com isso, a utilização de mascaras, álcool gel, distanciamento serão mantidos e orientados no ato das matrículas”, explica André Junior, o primeiro aluno matriculado no Projeto, em 2011.

Atualmente, André Junior é graduado em Educação Física, faixa preta 2ºdan e um dos professores do Projeto que o revelou. “Acompanhar a formação de um aluno desde criança até sua formação profissional nos enche de alegria e orgulho. O caso do Professor André é um exemplo do propósito de nosso trabalho na Secretaria de Esportes”, comemora o secretário Caio.

Já o retorno do Judô nas Escolas segue em fase de discussão, e deve acontecer nos próximos meses. “Nossa programação é de retornar com o Judô nas Escolas logo após o início do período letivo. Estamos em contato com a Secretaria de Educação para que possamos viabilizar esse retorno, com toda a segurança possível. Assim que definirmos a data, faremos ampla divulgação”, explica o professor Rodolpho Lavoura.