Artur Nogueira abre sindicância para apurar caso de médico acusado de importunação sexual em UBS

O g1 não conseguiu localizar a defesa do médico até esta publicação. A reportagem questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) sobre a manutenção da prisão, mas a assessoria mencionou apenas que o caso é investigado na delegacia da cidade e está sob segredo de Justiça.

O governo municipal confirmou ainda que o médico tem especialidade em neurocirurgia e prestava serviços para a rede de saúde municipal desde fevereiro de 2021. “Ele não chegou a atuar em outras unidades do município”, diz nota ao mencionar que ele era contratado pelo regime PJ (pessoa jurídica).

A mulher está na 30ª semana de gestação, diz a Guarda, e relatou inicialmente que foi até a unidade de saúde para que o filho de 4 anos passasse por consulta. Ao entrar no consultório, diz a corporação, ela relatou que ele pediu a retirada da máscara, fez um elogio sobre a beleza dela e perguntou como é a vida íntima com o marido. Além disso, também segundo a Guarda, a mulher disse que teve a barriga tocada após se aproximar da mesa do médico para retirar um “encaminhamento para o filho”.