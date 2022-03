Artur Nogueira aplica 4ª dose em idosos a partir de segunda-feira

A partir desta segunda-feira (21), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, iniciará a aplicação da 4ª dose contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos de idade. Podem se vacinar idosos que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.

De acordo com a pasta, a vacinação será feita com os imunizantes disponíveis, em duas salas de vacina da cidade. A decisão segue recomendação do Comitê Científico do Estado de São Paulo, que considerou o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 15h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos