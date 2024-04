Artur Nogueira bate Jaguariúna por 6 a 0 na 2ª fase da Taça EPTV de Futsal

Disputa aconteceu nesta segunda (15), no Ginásio do Itamaraty; próximo jogo acontece dia 25 de abril contra Santa Bárbara

Os atletas nogueirenses jogaram duro nesta segunda-feira (15). O time venceu Jaguariúna por 6 a 0 durante mais uma partida da Taça EPTV de Futsal. A disputa aconteceu em casa, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues (Itamaraty).

O secretário de Esporte, Caio Rodrigues, destacou o progresso do time ao longo do campeonato. “Os meninos estão evoluindo a cada jogo, e isso mostra o empenho deles em representar nosso município. Vamos continuar na torcida”, exclamou.

A partida integra a 2ª fase da competição e os jogadores permanecem focados; afinal, a fase continua e o próximo jogo já está se aproximando. A disputa contra Santa Bárbara D’Oeste será na próxima quinta-feira (25).

A equipe de futsal é mantida pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de

Esporte, Lazer & Juventude.

Como funciona a competição?

O torneio acontece em cinco fases: duas de grupo e três eliminatórias (quartas, semifinais e final). Nesta segunda, os times estão divididos em quatro grupos, com quatro cidades em cada chave.

Artur Nogueira faz parte do Grupo I, junto com Jaguariúna, Valinhos e Santa Bárbara D’Oeste.

Quem passa para a próxima fase?

Avançam ao mata-mata os dois melhores de cada chave.

Quartas de final, semifinais e final

A partir das quartas de final, a disputa será em jogo único, com prorrogação em caso de empate no tempo normal e posteriormente pênaltis se necessário.

O mesmo vale para as semifinais, em local neutro. A final também será em local neutro, com o time de melhor campanha jogando com a vantagem do empate para ficar com o título.

Segundo os organizadores, a final deve ocorrer no dia 18 de maio.

CRONOGRAMA

Confira abaixo o cronograma desta segunda fase:

Dia 25 de abril (quinta-feira)

Artur Nogueira X Santa Bárbara D´Oeste

Horário e local: 20h15, Ginásio de Esporte Fortunato Lucato – Limeira

Dia 02 de maio (quinta-feira)

Artur Nogueira X Valinhos

Horário e Local: 20h15, no Ginásio Rogê Ferreira – Campinas