Artur Nogueira celebra 77 anos com programação especial durante todo o mês de abril
Shows, eventos esportivos, atrações culturais e atividades para toda a família marcam o calendário comemorativo da cidade
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou a programação oficial em comemoração aos 77 anos do município, celebrado em 10 de abril. Neste ano, o aniversário da cidade será marcado por uma agenda diversificada ao longo de todo o mês, reunindo eventos culturais, esportivos e de lazer voltados para toda a população.
Entre os destaques estão shows musicais, competições esportivas, apresentações culturais, exposições e atividades que prometem movimentar diferentes pontos da cidade, valorizando artistas locais, incentivando o esporte e promovendo momentos de integração entre as famílias nogueirenses.
O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da programação como forma de celebrar a história e o desenvolvimento do município. “Preparamos uma programação especial, pensada com muito carinho para a nossa população. É um momento de celebrar as conquistas de Artur Nogueira, valorizar nossa cultura e fortalecer o sentimento de pertencimento da nossa gente”, afirmou.
A programação inclui eventos tradicionais, como o Ato Cívico, Campeonato de Pesca e o Passeio Ciclístico, além de atrações musicais e encontros que devem atrair grande público.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
03/04 – Teatro Paixão de Cristo
Local: Em frente à Igreja Matriz
Horário: 19h
09 a 12/04 – Artur Fest
Local: Lagoa dos Pássaros
Quinta-feira (09), às 21h: Cultura Rock
Sexta-feira (10), às 20h: Banda de Forró Maria Lua
Sábado (11), às 20h: Karina e Flaviane (sertanejo)
Domingo (12), a partir das 16h: Atrações Musicais e Pagode do Jefinho
Haverá praça de alimentação com entidades e ambulantes.
10/04 – Ato Cívico
Local: Praça do Coreto
Horário: 8h
12/04 – 30º Passeio Ciclístico Neiton Pedro P. de Oliveira
Inscrições: Secretaria de Esporte (Ginásio Maurício Sia) e na Bike Mania
Percurso: 8 km pelas ruas da cidade
Horário: 8h30
Saída: Lagoa dos Pássaros
Premiações: ciclista mais novo, mais experiente, bike mais enfeitada, ciclista mais animado e maior grupo uniformizado
Sorteios de bicicletas e brindes
Patrocínio: Bike Mania
18/04 – Batalha de Rimas
Local: Réplica da Estação
Horário: 20h
19/04 – Campeonato de Skate
Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”
Horário: a partir das 9h
21/04 – Miss Universe Artur Nogueira 2026
Local: Ginásio Maurício Sia
Horário: 19h
24 a 26/04 – Encontro de Motociclistas
Local: Balneário Municipal
Quinta-feira (23), às 19h – Entrada solidária (1 litro de leite)
Sexta-feira (24), às 19h
Sábado (25), às 10h
Domingo (26), às 9h
01/05 – Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”
Local: Lagoa dos Pássaros
Horário: a partir das 11h (sorteio dos pesqueiros às 9h)