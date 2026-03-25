Artur Nogueira celebra 77 anos com programação especial durante todo o mês de abril

Shows, eventos esportivos, atrações culturais e atividades para toda a família marcam o calendário comemorativo da cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou a programação oficial em comemoração aos 77 anos do município, celebrado em 10 de abril. Neste ano, o aniversário da cidade será marcado por uma agenda diversificada ao longo de todo o mês, reunindo eventos culturais, esportivos e de lazer voltados para toda a população.

Entre os destaques estão shows musicais, competições esportivas, apresentações culturais, exposições e atividades que prometem movimentar diferentes pontos da cidade, valorizando artistas locais, incentivando o esporte e promovendo momentos de integração entre as famílias nogueirenses.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da programação como forma de celebrar a história e o desenvolvimento do município. “Preparamos uma programação especial, pensada com muito carinho para a nossa população. É um momento de celebrar as conquistas de Artur Nogueira, valorizar nossa cultura e fortalecer o sentimento de pertencimento da nossa gente”, afirmou.

A programação inclui eventos tradicionais, como o Ato Cívico, Campeonato de Pesca e o Passeio Ciclístico, além de atrações musicais e encontros que devem atrair grande público.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

03/04 – Teatro Paixão de Cristo

Local: Em frente à Igreja Matriz

Horário: 19h

09 a 12/04 – Artur Fest

Local: Lagoa dos Pássaros

Quinta-feira (09), às 21h: Cultura Rock

Sexta-feira (10), às 20h: Banda de Forró Maria Lua

Sábado (11), às 20h: Karina e Flaviane (sertanejo)

Domingo (12), a partir das 16h: Atrações Musicais e Pagode do Jefinho

Haverá praça de alimentação com entidades e ambulantes.

10/04 – Ato Cívico

Local: Praça do Coreto

Horário: 8h

12/04 – 30º Passeio Ciclístico Neiton Pedro P. de Oliveira

Inscrições: Secretaria de Esporte (Ginásio Maurício Sia) e na Bike Mania

Percurso: 8 km pelas ruas da cidade

Horário: 8h30

Saída: Lagoa dos Pássaros

Premiações: ciclista mais novo, mais experiente, bike mais enfeitada, ciclista mais animado e maior grupo uniformizado

Sorteios de bicicletas e brindes

Patrocínio: Bike Mania

18/04 – Batalha de Rimas

Local: Réplica da Estação

Horário: 20h

19/04 – Campeonato de Skate

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Horário: a partir das 9h

21/04 – Miss Universe Artur Nogueira 2026

Local: Ginásio Maurício Sia

Horário: 19h

24 a 26/04 – Encontro de Motociclistas

Local: Balneário Municipal

Quinta-feira (23), às 19h – Entrada solidária (1 litro de leite)

Sexta-feira (24), às 19h

Sábado (25), às 10h

Domingo (26), às 9h

01/05 – Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”

Local: Lagoa dos Pássaros

Horário: a partir das 11h (sorteio dos pesqueiros às 9h)