Inscrições abertas para a Corrida do Rei 2026

Já estão abertas as inscrições para a Corrida do Rei 2026, uma das mais concorridas e charmosas provas de pedestrianismo do interior do Estado de São Paulo. A prova será realizada no dia 26 de abril, com largada às 7h, no Moinho Povos Unidos, reunindo profissionais e amadores, em uma experiência que une esporte, turismo e cultura. O cadastro deve ser feito on-line, pelo link: https://www.ticketsports.com.br/e/corridadorei2026, e as vagas são limitadas.

Os participantes poderão escolher entre duas modalidades: corrida de 7 quilômetros e caminhada de 4 quilômetros, em percursos que passam pelos principais cartões postais do município. Ao final da prova, os participantes poderão aproveitar o já tradicional bolo oferecido no evento.

De acordo com o organizador Rodrigo Pochmann, da empresa Partiu Corrida, os atletas poderão optar por três tipos de kits: o Kit Partiu, com número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação; o Kit Atleta, que inclui camiseta comemorativa laranja, além dos itens básicos; e o Kit Premium, que acrescenta boné exclusivo ao kit completo.

A premiação contempla os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino, além de premiação para pessoa com deficiência, melhor atleta local, maior grupo inscrito e uma lembrança exclusiva e especial para os 30 atletas mais rápidos na prova de 7 quilômetros.

Ainda segundo Rodrigo, moradores de Holambra que possuem Cartão Cidadão têm direito a 50% de desconto na inscrição, conforme legislação municipal. “Para garantir o benefício, é necessário entrar em contato com a organização por meio do número (19) 99208-4324, cadastrado no WhatsApp, e solicitar o cupom”, disse. “O desconto é em relação ao valor integral do 4° lote e não incide sobre preços promocionais, não sofrerá variação com o decurso do tempo ou com o aumento de preço dos lotes”, explicou.

“A Corrida do Rei é uma oportunidade de integrar esporte, cultura e turismo em um só evento, valorizando nossas tradições e proporcionando um momento único para moradores e visitantes”, destacou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

A Corrida do Rei faz parte da programação do Mês do Rei, que celebra o Koningsdag, uma das mais importantes festividades da cultura holandesa. Mais informações sobre a programação poderão ser conferidas no portal oficial da Prefeitura e nas redes sociais ao longo dos próximos dias.