Pedágio entre Campinas e Jaguariúna terá redução a partir de julho com nova concessão

Tarifa na praça de Jaguariúna cairá para R$ 12,55; melhorias estruturais serão implantadas em etapas futuras

Motoristas que utilizam a Rodovia Governador Adhemar de Barros, no trecho entre Campinas e Jaguariúna, começarão a sentir os efeitos da nova concessão da Rota Mogiana a partir do dia 1º de julho. A principal mudança inicial será a redução da tarifa de pedágio na praça de Jaguariúna, que passará de R$ 17,60 para R$ 12,55.

A medida faz parte do novo contrato de operação do corredor que liga Campinas ao Circuito das Águas. Apesar do alívio imediato no bolso dos motoristas, as melhorias estruturais previstas, como duplicações e implantação de faixas adicionais, não devem ocorrer neste primeiro momento.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o início da concessão será voltado ao planejamento técnico e à organização das intervenções futuras. A expectativa é que, após essa fase inicial, as obras comecem gradualmente ao longo do trecho concedido.

A concessão da Rota Mogiana integra o pacote de investimentos do governo estadual para modernizar a malha viária e melhorar a mobilidade regional, beneficiando diretamente municípios do interior paulista e ampliando a segurança nas rodovias.

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