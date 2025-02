Artur Nogueira empregou 17 pessoas por dia em 2024, aponta CAGED

Município registrou 6.299 admissões ao longo do ano passado; moradores relatam mudanças de vida após contratações pelo PAT

Artur Nogueira fechou o ano de 2024 com resultados expressivos na geração de empregos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O município registou um média de 17 contratações formais por dia, totalizando a admissão de 6.299 pessoas. Entre admissões e demissões, o saldo positivo foi de 776.

O número supera com folga o saldo de 4.845 empregos criados em 2023, refletindo o fortalecimento da economia local.

O destaque ficou para o setor industrial, responsável pela admissão de 2.671 novos trabalhadores, seguido pelo comércio (1.431), serviços (1.199), agropecuária (605) e construção civil (393). O aumento da oferta de empregos na indústria está diretamente ligado à expansão de diversas unidades produtivas em 2024, o que contribuiu significativamente para o crescimento econômico da cidade.

“O saldo positivo na geração de empregos é resultado das ações da Prefeitura de Artur Nogueira, que tem investido em uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico, com apoio às empresas locais e atração de novos investimentos. Nosso compromisso é continuar criando condições para que o mercado de trabalho cresça ainda mais”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Artur Nogueira, vinculado à Prefeitura, teve papel fundamental nesse processo, oferecendo 3.398 vagas de emprego em 2024, um aumento expressivo em relação às 2.375 oportunidades disponibilizadas em 2023. Junho foi o mês de maior destaque, com a abertura de 835 vagas.

IMPACTO NA VIDA DOS MORADORES

Histórias de transformação pessoal também refletem o impacto desses números. Adriano Pereira, de 40 anos, compartilha como sua vida mudou após ser contratado por meio do PAT. “Sempre precisei trabalhar em cidades vizinhas. Depois de uma entrevista no PAT, consegui uma vaga aqui em Artur Nogueira, onde já estou há seis anos. Isso me trouxe qualidade de vida, pois não preciso mais viajar todos os dias.”

Erica, de 32 anos, também teve sua trajetória profissional transformada. “Participei de uma seleção em 2019 e consegui uma vaga como operadora de caixa. Já são cinco anos na mesma empresa, e sou muito grata aos profissionais do PAT pelo apoio e orientação.”

Everson de Sousa, de 25 anos, relata que o PAT foi essencial em diferentes fases de sua carreira. “Meu primeiro emprego foi através do PAT. Depois de experiências na indústria e na construção civil, consegui uma nova oportunidade como açougueiro, o que melhorou minha vida financeira.”

Atualmente, Artur Nogueira conta com um total de 10.673 trabalhadores com vínculo celetista ativo. O cenário reflete o impacto das políticas públicas de incentivo ao emprego e o papel do PAT na intermediação de mão de obra, consolidando o município como um polo de oportunidades no mercado de trabalho regional.