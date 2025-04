Prefeitura de Jaguariúna Esclarece Ação do Ministério Público no Hospital Municipal

A Prefeitura de Jaguariúna divulgou uma nota oficial esclarecendo que a ação realizada na tarde desta quinta-feira (3) no Hospital Municipal Walter Ferrari não tem nenhuma relação com o município.

De acordo com a administração municipal, a operação foi conduzida pela Promotoria de Justiça de Agudos (SP), com o apoio do Ministério Público de Campinas, e teve como objetivo a busca e apreensão de materiais ligados a investigações sobre a Associação Beneficente Cisne, entidade cuja origem está na cidade de Agudos.

O município reforça que não há qualquer envolvimento de Jaguariúna ou de sua gestão na investigação em questão.