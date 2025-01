Artur Nogueira realiza Conferência Municipal de Meio Ambiente

Evento está interligado à 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que ocorre nesta terça-feira, 21 de janeiro

Artur Nogueira vai realizar uma Conferência Municipal de Meio Ambiente nesta terça-feira (21). O evento estará integrado à 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente da Região Metropolitana de Campinas (RMC), promovido pela Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP). O encontro acontecerá na Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado de Campinas (ETECAP), das 8h às 17h.

Com o tema “Emergências Climáticas: Os Desafios da Transformação Ecológica”, a conferência busca fomentar discussões sobre a emergência climática e propor soluções que subsidiem a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A iniciativa também está alinhada à Resolução SEMIL Nº 089, de 18 de outubro de 2024, reforçando o compromisso regional com as questões ambientais.

Segundo a diretora de Meio Ambiente Francielly Saula, as inscrições para participar são gratuitas. “As vagas são limitadas, mas não tem gasto. Os interessados podem se inscrever de forma virtual”, afirma. O link do Formulário é https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenyF4zfWWXb8m6gChkAA6ylGW54A0ygRdAkdNrNIqGjXim3Q/viewform?pli=1 .

Programação do Evento

Manhã:Abertura oficial e apresentação da programação;

Formação de Grupos de Trabalho para discussão do temário em contextos local e regional.

Tarde:Plenária Final, com deliberações das propostas priorizadas pelos grupos de trabalho;

Eleição de delegados para a Conferência Estadual do Meio Ambiente.

A Secretaria de Meio Ambiente defende que a conferência é uma oportunidade única para que a sociedade civil, gestores públicos e especialistas dialoguem sobre estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. “É fundamental que Artur Nogueira marque presença nesse debate regional, contribuindo com propostas que reflitam nossas especificidades e desafios locais”, destacou a diretora Francielly.

SERVIÇO

1ª Conferência Municipal e Intermunicipal de Meio Ambiente

Data: 21 de janeiro

Horário: 8h às 17h

Local: Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado de Campinas (ETECAP) (Av. Cônego Antônio Roccato, s/nº, Jardim Santa Mônica, Campinas/SP)