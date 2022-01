Artur Nogueira recebe 2.324 doses da vacina contra a Covid-19

Destas, 2.004 são para doses adicionais e 320 são pediátricas para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades

Artur Nogueira recebeu, nesta quarta-feira (12), uma nova remessa dos imunizantes contra a Covid-19. Desta vez, foram enviadas ao município 2.004 doses adicionais e outras 320 doses pediátricas voltadas às crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, totalizando 2.324. As vacinas foram retiradas pela Secretaria de Saúde no Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), em Campinas.

Desde que a vacina começou a ser distribuída no Estado, Artur Nogueira já recebeu 103.105 doses. Até esta quarta-feira, um total de 44.506 pessoas já tinham sido vacinadas na cidade.

Vale destacar que, no dia da vacina, se faz necessário a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência e CPF. No caso de 2ªs e doses adicionais, é preciso apresentar a carteirinha de vacinação, e no caso de comorbidades é preciso apresentar receita e/ou carta médica.

PRÉ-CADASTRO

A Prefeitura ainda incentiva pais e mães a realizarem o pré-cadastro para a vacinação das crianças contra a Covid-19. A plataforma, disponibilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, já está em operação no site “Vacina Já” (https://www.vacinaja.sp.gov.br/).

O procedimento é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site do “Vacina Já”, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.

Caso não consigam realizar o pré-cadastro, os pais e mães não precisam se preocupar, pois a vacinação também será feita mesmo sem ele, com realização do cadastro completo presencialmente na unidade de vacinação.

Locais de vacinação:

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira