Artur Nogueira recebe mais 1.650 doses contra a Covid-19

Vacinas são destinadas às segundas doses e doses adicionais



Artur Nogueira recebeu, nesta quinta-feira (03), uma nova remessa dos imunizantes contra a Covid-19. Desta vez, foram enviadas ao município 1.650 vacinas, voltadas às segundas doses e doses adicionais. Os imunizantes foram retirados pela Secretaria de Saúde no Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), em Campinas.

Desde que a vacina começou a ser distribuída no Estado, Artur Nogueira já recebeu 109.557 doses. Até a quarta-feira, um total de 45.892 pessoas já tinham sido vacinadas na cidade.

DIA C

Quem ainda não se vacinou ou completou o esquema vacinal contra a Covid-19 em Artur Nogueira terá mais uma oportunidade neste sábado, dia 5, das 8h às 15h, em duas salas de vacina. O Dia C de vacinação é voltado para todas as faixas etárias, inclusive crianças a partir dos 5 anos.

No dia, os profissionais da saúde farão a aplicação de doses pediátricas em crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades, e a aplicação de primeiras, segundas e doses adicionais em adultos de todas as idades. A imunização ocorrerá em dois diferentes pontos da cidade: a sala de vacinação da UBS Terezinha Vicensotti e do Espaço Mãe e Filho, das 8h às 15h.

DE SEGUNDA A SEXTA

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos