Artur Nogueira reduz intervalo da dose adicional contra Covid-19 de 5 para 4 meses

Medida vale para quem tomou duas doses dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer

Seguindo recomendação do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, reduzirá de 5 para 4 meses o intervalo da dose adicional da vacina contra a Covid-19. Moradores que já tiverem cumprido o prazo poderão procurar os posto de vacinação a partir desta sexta-feira (03) para garantir a dose.

A medida é uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo diante do atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a proximidade das festividades de final de ano. O adiantamento do intervalo vale para quem tomou duas doses dos imunizantes do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech.

Já para os que tomaram o imunizante de dose única da Janssen, poderá receber a dose adicional com intervalo a partir de 2 meses, cuja aplicação ocorre com o imunizante que tiver disponível nas unidades.

No momento da aplicação, se faz necessário a apresentação da carteirinha de vacinação, comprovando a vacina recebida e a data.

Locais de vacinação:

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas e doses adicionais

Grupos: adolescentes e maiores de 18 anos

Drive-thru UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas e doses adicionais

Grupos: adolescentes e maiores de 18 anos

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira