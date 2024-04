Artur Nogueira se prepara para o 26º Encontro Nacional de Motociclistas

Organizado pelo Liberdade Motoclube e com apoio da Prefeitura, evento acontece de 19 a 21 de abril, no Balneário Municipal

O 26º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira já tem data marcada. O evento volta a agitar o Balneário Municipal entre os dias 19 e 21 de abril, integrando as comemorações de 75 anos de Artur Nogueira. Organizada pelo Liberdade Motoclube, a atração conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

O Encontro de Motociclistas teve início em 1996 e, desde então, se tornou um evento tradicional no município nogueirense. Para a edição deste ano, o público irá prestigiar shows de 12 bandas durante os três dias de festa. De acordo com a organização, o evento contará com um área coberta com mais de 2000m², e com um espaço para camping (acampamento).

Também reunirá ampla praça de alimentação, choperia, lojas de artigos para motociclistas, expositores de diversos segmentos, estacionamentos para veículos etc.

AS BANDAS

Na sexta-feira (19), o público vai à loucura com apresentações das bandas Keep on Rock; Cowboy Rockeiro; Children Of The Beast (Iron Maiden Cover). No sábado (20), sobem ao palco Soul Blues; Creedence Ribeirão; AC/DC Back in Hell; Alcohollica Metallica; Black- Jack; Velhas Virgens.

Fechando o evento com chave de ouro no domingo (23), se apresentam Rick Franzony; Pop Mind; LUOC (Legião Urbana Original Cover).

SERVIÇO

25º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira

Data: 19 a 21 de abril

Local: Balneário Municipal Guilherme Carlini

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/26-encontro-nacional-de-motociclistas-de-artur-nogueira-sp/2331555?referrer=nogueirense.com.br

75 ANOS: CONFIRA OS PRÓXIMOS EVENTOS

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros