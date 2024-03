Artur Nogueira se prepara para o 3º Feirão de Automóveis

Evento promovido pela Prefeitura reunirá mais de 350 veículos, novos e usados, com condições imperdíveis entre os dias 08 e 17 de março

Artur Nogueira se prepara para receber o 3º Feirão de Automóveis, uma iniciativa promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com o tema “Dirija sua conquista e acelere a economia local”, o evento promete movimentar a cidade entre os dias 08 e 17 de março, com uma ampla oferta de veículos e condições especiais para os moradores.

Com o sucesso das edições anteriores, esta terceira edição promete ser ainda mais abrangente e atrativa. Mais de 350 veículos, entre carros e motos, estarão disponíveis para compra, tanto novos quanto usados, proporcionando aos nogueirenses uma oportunidade única de encontrar o veículo ideal que se ajuste às suas necessidades e orçamento.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as lojas multimarcas de automóveis do município estão comprometidas em oferecer condições imperdíveis aos visitantes do feirão. Com horário de funcionamento estendido, das 8h às 18h, durante todos os dias do evento, os participantes terão ampla oportunidade de explorar as opções disponíveis e encontrar o veículo dos seus sonhos.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou entusiasmo em relação ao evento, destacando a importância para a economia nogueirense. “O Feirão de Automóveis é uma oportunidade única para os moradores de Artur Nogueira adquirirem um veículo com condições especiais. Além disso, o evento contribui significativamente para impulsionar o comércio local e fortalecer nossa economia”, pontuou.

Da mesma forma, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, ressaltou as vantagens do feirão. “Com mais de 350 veículos disponíveis e 10 dias de duração, estamos confiantes de que o Feirão de Automóveis será um sucesso. Esta iniciativa não só proporciona oportunidades de negócios para as concessionárias locais, mas também oferece aos moradores acesso facilitado a veículos de qualidade”, frisou.

SERVIÇO

3º FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS

Data: 08 a 17 de março, das 8h às 18h

Local: Em frente à Câmara Municipal

Mais de 350 modelos de carros e motos