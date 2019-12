Artur Nogueira terá Festa da Virada no Balneário Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará uma Festa da Virada em comemoração ao ano novo (Réveillon 2020). O evento acontecerá no Balneário Municipal, Guilherme Carlini, no dia 31 de dezembro a partir das 20 horas e contará com Praça de Alimentação no local.

Para animar a festa se apresentarão Thiago Lins e Banda tocando vários estilos musicais e o DJ Stiven Malanotti tocando os maiores sucessos de 2019. O Réveillon 2020 no Balneário Municipal é uma realização da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira e a entrada é franca.