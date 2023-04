As cruzes de hoje em dia – Uma reflexão de Páscoa

Para os romanos, a cruz era utilizada como um instrumento de tortura e sinônimo de condenação. O tempo passou e hoje não vemos ninguém mais sendo condenado em cruzes de madeira, mas ainda existem inúmeras situações de condenação e injustiça que continuam a acontecer em nossa sociedade. De que cruzes estamos falando? Da fome e desperdício de alimentos, racismo, xenofobia, individualismo, mortalidade infantil, violência contra a mulher, violência, vingança, fome de poder, guerras, incompreensão, gritos, indiferença entre tantos outros temas. A cruz sem amor se converte em tortura. Cristo nos amou até o fim; um amar independente de qualquer consequência. Ama porque nasce do amor, vive para amar. A cruz não é o fim. A crucificação não é o fim. O amor prevalece, o amor elimina a tortura. A Páscoa é passagem, é ressurreição. É amor, luz, recomeço, oportunidade de mudar, de fazer diferente; uma oportunidade de transformar a própria vida e a vida dos outros. É por isso que a cruz é um símbolo tão central para o cristianismo. Nela, o que realmente importa não é a dor ou a destruição sacrificial, mas a entrega total, que revela de modo máximo o amor de Deus. Só enquanto se insere em um horizonte de entrega de amor, de existência “em prol de”, é que a dor tem algum valor – ou, melhor dizendo, comunica algo, tem algum sentido. Aquele que era um símbolo de morte e de tortura, tornou-se um símbolo de amor, e aquilo que era desespero tornou-se esperança. Assim é a Páscoa, tudo aquilo que é morte se torna vida. É preciso ser o amor de Cristo na própria vida e na vida dos outros. Após a escuridão, sempre haverá luz. Após a cruz, haverá a ressurreição. Há de recomeçar. Há vida! De sua maneira silenciosa, olhando para uma vela, para o sinal da cruz, faça a sua oração, por sua vida, por sua família, pela Páscoa, pelo recomeço. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. O que você deseja transformar na sua vida, na sua família, nas suas relações de trabalho? Você deseja transformar o mundo? Que a vida seja transformada, repleta de luz, que amor prevaleça e que a esperança seja fonte de construção de uma vida melhor. Feliz Páscoa para todos! Que cada um, agora, abrace as pessoas mais próximas e que seja esse um sinal de luz e esperança. *Douglas Paixão é coordenador de Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano, localizado em São Paulo (SP).