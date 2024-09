Na primavera, jardins podem ficar bem coloridos apenas com plantas sem flores

Um jardim florido é tudo o que se espera na nova estação. No entanto, para quem não tem tempo de cuidar diariamente de flores mais delicadas, o mercado floricultor traz opções de plantas de baixa manutenção e que chegam em tons de amarelo, laranja e vermelho para permitir a criação de espaços externos muito coloridos.

Diversas variedades de crótons, begônias, congéias, marantas e aglaonemas estão entre as plantas ornamentais capazes de colorir os jardins, mesmo sem produzir flores. Nesta primavera, as alterações climáticas movimentaram a floricultura nacional para a disponibilização de espécies e variedades que sejam mais resistentes ao calor, às mudanças nos padrões hídricos e com respostas favoráveis à manutenção da fitossanidade em condições de pressão ecoambiental. Durante o 28º Veiling Market, feira de negócios da Cooperativa Veiling Holambra realizado nos dias 12 e 13 de setembro, o espaço “Vitrine de Tendências” foi justamente dedicado à exposição de produtos que detêm efetivos potenciais de inovação para o futuro do mercado de flores e plantas ornamentais brasileiro.

Como a primavera celebra as cores, as vibrações e a alegria e a nova estação convida as pessoas a estarem ao ar livre, o engenheiro agrônomo Dr. Hélio Junqueira, da Hórtica Consultoria, especialista em tendências para o setor de flores e plantas ornamentais e curador do projeto “Mentoria de Tendências” da Cooperativa Veiling Holambra, selecionou para esta edição do evento produtos com esses atributos, como a nova variedade de SunPatiens, a Red Candy, que são impatiens (popularmente conhecidas como maria-sem-vergonha, beijos ou não-me-toques), mais resistentes ao Sol. Em sua “Vitrine”, também estão as Begônias, com destaque para a variedade Viking Red on Chocolat. Tem, ainda, as congéias, da família das trepadeiras, muito vigorosas, volumosas e exuberantes, com textura delicada em suas brácteas rosadas e lilás.

A Magna Flora trouxe para o Veiling Market um grande jardim colorido com a sua coleção de crótons: Queen, King, Petra, Neon, Gingha e o lançamento cróton Nectarine, além de epidendrum e ficus lirata. O cróton Nectarine, apesar de apresentar as cores mais tradicionais dos crótons – vermelho, laranja, amarelo e verde – tem os tons vibrantes e um formato de folha diferente, mais arredondadas, e podem chegar a um palmo de diâmetro.

As folhas têm nervuras bem-marcadas, com o centro verde escuro e bordas coloridas, passando do laranja, para vermelho, rosado, até o amarelo nas folhas mais jovens. A nervura central tem um leve prolongamento, sendo que em algumas pode ocorrer o fenômeno chamado “mother and daughter”, quando há mais uma pequena folha à ponta desse prolongamento. Apesar de estarem associados ao jardim, crótons podem ser cultivados em vaso dentro de casa, desde que recebam uma grande quantidade de luz durante algumas horas do dia. A ideia é utilizá-los, justamente, para colorir os jardins.

28º Veiling Market

Data: 12/09 (quinta-feira) das 8h às 18h; e 13/09 (sexta-feira) das 8h às 16h.

Local: Cooperativa Veiling Holambra

Rodovia SP-107, km 27 – S/N – Zona Rural Veiling, Santo Antônio de Posse – SP

Informações e inscrições: https://veiling.com.br/noticias/28o-veiling-market/