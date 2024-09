Semana Nacional de Trânsito: Renovias reforça ações educativas

A partir do conceito de que em um trânsito seguro, pessoas chegam e voltam bem dos seus destinos, a Renovias lança, na Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro) a campanha “Quem vai seguro, volta bem”.

Por meio desta iniciativa, a concessionária quer demonstrar que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Motociclistas, motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas serão o foco da campanha.

A partir da Semana Nacional de Trânsito, durante os próximos meses e ao longo do ano de 2025, a Renovias concentrará seus esforços, principalmente, nas orientações sobre o risco de dirigir e usar o celular. Sensibilizações sobre o perigo de conduzir motocicletas no corredor, dirigir cansado ou com sono, a importância da utilização pelos pedestres de dispositivos de travessia e ciclistas sobre a necessidade do uso de equipamentos de segurança também integram o pacote das iniciativas do “Quem vai seguro, volta bem”.

A estratégia envolve a veiculação de mensagens em faixas e painéis eletrônicos instalados nas rodovias, nos sites das unidades, spots em rádios, anúncios em jornais e portais, além de ativações em postos de serviços, bases das concessionárias e nos municípios sob influência das rodovias.

PROGRAMAÇÃO

Amanhã, dia 19/9, e sexta-feira, dia 20/9, a Renovias traz para o Centro Cultural de Mogi Mirim o circo-teatro Flux, um espetáculo sobre mobilidade urbana e cidadania no trânsito. O espetáculo é gratuito, destinado a crianças de escolas públicas.

Na sexta-feira, 20, passageiros que estiverem na rodoviária de Mogi Mirim serão orientados por colaboradores da Renovias, dentro da campanha “Vou de Cinto”. Já na segunda-feira, a orientação será para motociclistas de Mogi Guaçu. A concessionário fará uma ampla ação educativa no estacionamento do supermercado Big Bom, no centro, das 09h às 11h, com a instalação gratuita de antenas corta-pipa.

No próximo dia 26, fechando a programação da Semana Nacional de Trânsito, a Renovias promoverá seu tradicional Simulado de Acidente, priorizando o treinamento das equipes de tráfego e APH (Atendimento Pré-Hospitalar), em parceria com os órgãos e instituições envolvidas com o dia a dia das operações rodoviárias. O simulado acontece às 9h, no km 175 da rodovia SP-340, em Mogi Guaçu.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.