As grandes oportunidades do atendimento

Quem tem a oportunidade de trabalhar com atendimento ao público, muitas vezes não consegue perceber a dádiva que possui e eu vou explicar o motivo. Quem começa sua carreira profissional no comércio, geralmente tem seu início no atendimento na frente da loja. E é nesse momento que surge a maior oportunidade de mostrar seu serviço, suas qualidades, seu modo de ser, não apenas para uma pessoa, mas para um número ilimitado de pessoas. Isso inclui desde pessoas mais simples até empresários e empreendedores, que podem se tornar seus futuros patrões ou até mesmo sócios.

É importante entender que a forma de atender, além de refletir o comprometimento e a qualidade da empresa em que trabalhamos, também mostra quem somos e como agimos. Eu diria que um bom atendimento é, muitas vezes, mais valioso do que enviar currículos para outras empresas, em busca de novas oportunidades.

Quando oferecemos um atendimento de qualidade, quando deixamos o ambiente organizado e nos preparamos para os próximos atendimentos, estamos deixando nossa marca. E as marcas, com certeza, são percebidas por todos ao nosso redor.

Quem são os vendedores mais bem-sucedidos?

São aqueles que atendem bem em todos os momentos, com um sorriso no rosto, sempre buscando resolver os problemas dos clientes. Ao observá-los, sentimos até uma “dorzinha” de cotovelo, porque eles estão sempre sorrindo e parecem não ter problemas. Porém, nem sempre é assim por dentro. Muitas vezes, seus problemas são ainda maiores do que imaginamos.

O diferencial desses vendedores é saber separar os sentimentos e as tarefas durante o dia. Eles consideram que o cliente não tem nada a ver com os problemas pessoais e, por isso, o atendem da forma como gostariam de ser atendidos. Não é fácil, exige muito treino e força de vontade. Acredite, no final, compensa bastante seguir essa estratégia.

Você já ouviu falar de energia positiva ou da força do pensamento positivo?

Sempre que temos um pensamento positivo, atraímos boas energias. O contrário também é verdadeiro. Mesmo estando abatido, o atendimento ao cliente deve ser o melhor possível, pois isso atrai energias positivas e afasta as negativas, contribuindo para melhorar nosso estado de espírito.

Usando esse pensamento, comece o seu primeiro atendimento do dia, já em casa, para sua família, com um sonoro “Bom dia” e um sorriso no rosto. Você vai se surpreender com os resultados. E se conseguir encontrar um ponto positivo em tudo o que acontece, aos poucos, seus desejos começarão a se realizar. Acredito que Deus realiza nossos pedidos sempre no momento certo.

Pense nisso! Fique com Deus!