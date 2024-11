As melhores vendas são feitas usando a empatia

A empatia tem se tornado cada vez mais importante nas relações humanas. O nosso sucesso em vendas passa pela capacidade de solucionarmos as dores dos clientes, sendo cada vez mais empáticos.

Acreditamos fortemente que não precisamos mentir para vender. Quando mentimos, cometemos um erro, e isso não pode ser considerado uma venda. Mas devemos entender o que é empatia: Com origem no termo grego empatheia, que significa “paixão”, a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos da identificação e da compreensão psicológica dos outros indivíduos.

Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender os sentimentos e as emoções, procurando experimentar o que sente o outro.

A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente ligada ao altruísmo — amor e interesse pelo próximo — e à capacidade de ajudar. A empatia também auxilia a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma como outra pessoa toma decisões.

Agora, é importante não confundir empatia com simpatia. A simpatia é geralmente uma resposta intelectual, enquanto a empatia é uma fusão emotiva. A simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa e agradá-la, enquanto a empatia faz brotar uma vontade de compreender e conhecer o outro, procurando saber o que pode ser feito para resolver seus problemas, sem esperar nada em troca.

Quando falamos de vendas, uma das maneiras de gerar empatia é conversando. Esperamos que todos os vendedores se especializem nisso. Durante a prospecção, lembremos que essa é a chance de acessarmos o universo da pessoa e compreendermos de verdade a situação em que ela se encontra e como se sente. Usemos esse conhecimento para oferecer itens e produtos que solucionem suas dores e problemas, assim ganharemos um cliente fiel.

Pense nisso. Boa semana!