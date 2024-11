Assassinos de Marielle Franco condenados a 78 e 59 anos

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Foram condenados, nesta quinta-feira (31), Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, responsáveis pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018.

De acordo com a sentença, o ex-policial militar Ronnie Lessa, autor dos disparos, foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Já o ex-PM Élcio Queiroz, que dirigia o veículo usado no crime, foi condenado a 59 anos, 8 meses e 10 dias.

Estavam presentes na sala do tribunal durante as audiências a mãe, a filha, a viúva e a irmã de Marielle, além da viúva de Anderson Gomes. Todos ouviram ontem depoimentos fortes, como o de Fernanda Chaves, assessora de imprensa de Marielle, que estava no carro da vereadora e sobreviveu ao atentado.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz