Assembleia Geral Ordinária da ACIMM Terá Duas Chapas Concorrendo para o Triênio 2025/2027

No dia 14 de setembro de 2024, o presidente em exercício da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (ACIMM) convocou uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 24 de outubro de 2024, com o objetivo de realizar eleições para o triênio 2025/2027. A convocação, publicada no jornal O Impacto, e visa preencher os cargos da Diretoria Executiva, dos Conselhos e do Conselho Fiscal. Um regulamento foi estabelecido para o pleito, mas não atendeu integralmente ao Estatuto Social da entidade, por falhas que foram prontamente corrigidas pela Comissão Eleitoral.

Duas chapas foram registradas: a chapa “Renovação”, liderada pelo atual presidente Alexsander Sartori Basilio, e a chapa “NOVA ACIMM”, encabeçada por Nelson Theodoro Junior. No dia 11 de outubro de 2024, a Comissão Eleitoral analisou as documentações das candidaturas e encontrou irregularidades, concedendo um prazo para que fossem feitas as devidas correções. A chapa “NOVA ACIMM” realizou as alterações necessárias e apresentou a documentação dentro do prazo, no dia 16 de outubro de 2024.

Entretanto, no dia 17 de outubro, apesar de a Comissão Eleitoral ter reconhecido que todas as irregularidades apontadas haviam sido corrigidas, a candidatura da chapa “NOVA ACIMM” foi indeferida. O motivo alegado foi a substituição de uma candidata ao Conselho da Mulher Empresária, que, segundo a Comissão, configurava uma “inovação” que não estaria prevista no regulamento. No entanto, o Estatuto Social da ACIMM não impede tal substituição, desde que não envolva a saída de um membro para integrar uma chapa concorrente.

Diante disso, o advogado Djair Theodoro, representando a chapa “NOVA ACIMM”, entrou com uma ação judicial contra a decisão da Comissão Eleitoral. A juíza da 2ª Vara Cível concedeu uma liminar favorável à chapa, alegando que a substituição foi feita dentro do prazo e que não havia justificativa estatutária para o indeferimento. A juíza determinou que a chapa “NOVA ACIMM” fosse autorizada a participar das eleições, sob pena de multa de R$ 50.000,00, caso a decisão fosse descumprida. A magistrada também ressaltou que a medida poderia ser revertida, caso fosse comprovada a legalidade do indeferimento.

As eleições da ACIMM ocorrerão em 24 de outubro de 2024, e a disputa entre as chapas “Renovação” e “NOVA ACIMM” promete marcar um importante momento para a entidade, que terá pela frente o desafio de conduzir as ações da associação nos próximos três anos.

Foto Redes Sociais

Fonte Jornal O Impacto