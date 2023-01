Assembleias da Sicredi Dexis no Estado de São Paulo começam hoje

Cooperativa de crédito irá distribuir R$ 50,1 milhões para associados

Cada uma das 111 agências da Sicredi Dexis terá assembleia de prestação de contas, que na cooperativa são chamadas de assembleias de núcleos. Os encontros começaram no dia 16 de janeiro no Paraná e, agora, chegam ao Estado de São Paulo a partir de hoje (30) em Ipeúna e Mococa. São uma oportunidade para conhecer os resultados, bem como participar das decisões dos rumos da cooperativa, que incentiva uma gestão transparente.

As agências de Limeira Centro e São Benedito das Areias realizam suas assembleias amanhã (31 de janeiro); Leme e São José do Rio Pardo, na quarta (1⁰ de fevereiro); Itobi e Charqueada, na quinta (2); Limeira (Vila Cidade Jardim) e Santa Gertrudes, na sexta (3).

Neste ano, a pauta contemplará ainda a reforma do estatuto social; aprovação do regimento interno, do código eleitoral e do regulamento do programa Pertencer; ratificação da política de sucessão de cargos; eleição dos coordenadores de núcleo e do conselho fiscal. Os associados também vão discutir as destinações do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) e dos resultados.

Maior cooperativa do Sistema Sicredi com 1,5 mil colaboradores, a Sicredi Dexis comemora os resultados de 2022. As operações de crédito totalizaram R$ 5,4 bilhões e o patrimônio líquido chegou a R$ 873 milhões. Os associados terão direito à distribuição de R$ 50,1 milhões de resultados referentes ao pagamento de juros ao capital social e proporcionalmente de acordo com a participação na movimentação financeira (aplicações, depósitos à vista e operações de crédito).

Com atuação em 109 municípios do Paraná e São Paulo, a cooperativa é a única instituição financeira em dez cidades. Pertence ao sistema Sicredi, que tem 107 cooperativas e 6 milhões de associados.

As assembleias da Sicredi Dexis acontecerão sempre às 10h e 17h e serão encerradas em 24 de março — a agenda pode ser conferida em Home – Sicredi União PR/SP | De pessoas para pessoas. As prestações de contas serão conduzidas pelo presidente Wellington Ferreira; pelo diretor executivo Rogério Machado; pelo superintendente de Negócios, David Conchon; e pelo superintendente de Agências, Edson Rocha.

O processo será encerrado com a Assembleia Geral Ordinária, quando haverá a participação e ratificação das decisões pelos 161 coordenadores de núcleo, que são eleitos e representantes dos associados. Cada agência tem, pelo menos, um núcleo.

CONSELHO FISCAL E CAPITAL PREMIADO

Nas assembleias haverá a eleição do conselho fiscal composto por Luiz Flamengo (Maringá/PR), Keila Ueza (Maringá/PR), Paula Picardi (Leme/SP) e Conceição Belila (Americana/SP), todos efetivos.

Também será lançada a campanha Capital Premiado, que acontecerá entre 10 de janeiro e 29 de novembro e dará um número da sorte para cada R$ 100 aplicados no capital social — no caso de capital programado, os números são em dobro. Serão sorteados 5 Hilux entre os associados participantes.

Por fim, além da apresentação dos resultados da campanha Poupança Premiada, os associados também conhecerão os resultados da União Solidária, que em 2022 arrecadou R$ 4,9 milhões, que ficaram integralmente com 625 entidades sociais de 135 cidades. E será lançada a edição 2023, que terá como prêmios para quem comprar os cupons das entidades — ao custo de R$ 10 — três Fiat Mobi e seis prêmios de R$ 3.000 cada.

As entidades ficarão integralmente com o valor da comercialização. As três que mais venderem mais cupons ganharão R$ 5.000 cada e as entidades que venderem os cupons premiados com o carro também ganharão R$ 5.000 cada. A campanha acontecerá entre fevereiro e novembro.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis (novo nome da Sicredi União PR/SP) é uma cooperativa com 37 anos de história. Atualmente, a instituição financeira possui 111 agências espalhadas por mais de 80 municípios na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.300 colaboradores e 400 mil associados, entre titulares, cotitulares e poupadores, que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.