ASSISTÊNCIA SOCIAL/ OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL

Começaram hoje (15) os trabalhos da oficina de “Inclusão Digital” do Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo do CRAS (SCFV), que fica à Rua Benedita Neves de Oliveira, 441- J. Eldorado I.

Participam do curso adolescentes de 13 a 17 anos e as aulas acontecerão no CRAS, às segundas e quartas, das 14 às 16h, com duração de três meses.

No fim da formação os alunos receberão certificado com carga horária de 40h.

O diretor municipal de Desenvolvimento Social de Cidadania, Allan Bandera, esteve no local para prestigiar o início das atividades. Em conversa com os alunos, disse que a Assistência Social do município está buscando recursos junto ao governo estadual e que em breve mais oficinas estarão disponíveis à comunidade.