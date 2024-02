Assistência Social promove Curso de Libras para 40 servidores municipais

Com o objetivo de aprimorar o atendimento à população nos serviços municipais, a Secretaria Municipal de Assistência Social promove até maio o Curso de Libras para 40 servidores públicos, sendo 39 colaboradores da Pasta e um da Ouvidoria do Município. O grupo foi dividido em duas turmas – matutina e vespertina – e as aulas serão realizadas sempre às sextas-feiras na sede da Secretaria de Assistência Social, no Jardim Novo I.

A secretária de Assistência Social, Poliana Aparecida de Arruda, contou que o curso começou na sexta-feira, 2 de fevereiro, com o intuito de capacitar os profissionais que atuam direta ou indiretamente com pessoas surdas para o uso e a difusão da linguagem de Libras. “Esta é mais uma iniciativa que chegou para somar com outras ações já desenvolvidas para os nosso cidadãos”, disse.

O curso irá abordar diversos temas, com a preocupação de levar aos profissionais novas reflexões para uma sociedade transformadora e que se renova tanto na teoria quanto na prática. E entre alguns dos temas propostos pelo conteúdo programático se encontram O que é Libras?, Identidade e Cultura Surda, Comunicação: Surdo x Ouvinte; Regionalismos na Libras, Sistema de Notação da libras, Alfabeto Manual, Sinais Pessoais e Cumprimentos/Saudações, entre outros.