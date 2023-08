Associação Amigos do Caminho Pro Interior é declara de Utilidade Pública pelos vereadores de Amparo

Na presença de representantes da Associação Amigos do Caminho Pro Interior que acompanhavam a sessão no plenário da Câmara, os vereadores de Amparo aprovaram o Projeto de Lei nº 66/2023, que declara de utilidade pública a instituição.

O vereador e autor da proposta, André de Oliveira (PP), falou da honra em apresentar o projeto e contou que a Associação surgiu de um momento de dificuldade de uma das fundadoras, Kate Jeremias. “Toda experiência que ela teve na vida, ela quis passar para o próximo e montou a Associação Amigos do Caminho Pro Interior (AACPI). Hoje esse projeto proporciona uma experiência individual transformadora, em família ou em grupo, em direção ao autoconhecimento, reflexão, resgate da memória, prática de atividades físicas, esportivas, ecológicas e de aventura”, reflete André, citando ainda as demais organizadoras, Laura Santi, Viviana Bueno e Silvana Guarizzo. Durante a sessão, elas entregaram aos vereadores o livro ‘Caminhos do Brasil’, que tem o ‘Caminho Pro Interior’ em evidência.

Com sede em Amparo, a AACPI é um conjunto de estradas rurais, em meio à natureza da região do Circuito das Águas Paulista e Sul de Minas, unindo 18 municípios e quatro distritos, formando uma Rota Turística que percorre a Serra da Mantiqueira. Pode ser percorrido a pé, bicicleta, cavalo ou mesmo de carro, interligando 537 kms, com início e fim em Amparo. “É o resgate do convívio entre pessoas, a possibilidade de aprender sobre a natureza, praticar a atividade física e incentivar o turismo na região”, completou o vereador.

A declaração de utilidade pública permite às instituições a possibilidade de recebimento de doações de pessoas jurídicas, de bens apreendidos ou abandonados, permite a habilitação em editais públicos, entre outros.

A votação foi unânime. Estavam presentes os vereadores Alice Veríssimo (União), André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Camillo (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Oliveira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Sílvia Forato (PT).