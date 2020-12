Associação Comercial e Industrial da Posse tem altas expectativas de vendas para o Natal

Faltando menos de um mês para o Natal, com a chegada do mês de dezembro, os comerciantes da Posse estão se preparando para uma das datas comemorativas, que mais movimentam dinheiro no país. Apesar do ano desafiador para o comércio, neste fim de ano os lojistas estão otimistas em relação as vendas.

A Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Posse, lançou em novembro a Campanha Natal Luz, com sorteio de prêmios para os consumidores. São 55 lojas participantes e a cada R$50 em compras, o cliente recebe um cupom e está concorrendo aos prêmios. O sorteio será feito, no dia 09 de janeiro.

Segundo a Presidente da ACISAP, Beatriz Crivelaro, a Associação realiza ações de Natal há mais de 32 anos. O intuito é a valorização do comércio local, para que ele se torne mais atrativo aos consumidores.

Alguns pontos da cidade, foram decorados para o fim de ano, como forma de atrair o público. A ação foi uma parceria, da Associação, da Prefeitura Municipal, Comércio e Indústrias da Posse, “É uma ação para resgatar o espírito do Natal, em um ano tão incerto e valorizar o comércio local”, aponta Beatriz.

“Nós já estamos incentivando, através de ações de divulgação nas mídias sociais, que os comércios de rua também decorem suas lojas e empresas para fazermos um lindo Natal Luz”, explica a Presidente.

Beatriz ainda reforça a importância dos cuidados contra a pandemia, segundo ela os lojistas estão seguindo as regras rigorosamente, conforme estipulado pelo Plano SP e o decreto municipal. “É obrigatório o uso de máscara e limitação da capacidade máxima de atendimento, fornecendo aos clientes álcool em gel ou atendimento delivery, caso não queiram ir até os estabelecimentos”, completa a Presidente da ACISAP.