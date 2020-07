Associação Comercial não terá atendimento presencial durante a próxima semana

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu comunica que ficará fechada para atendimento presencial na próxima semana (de 13 a 17), mas atenderá por seus canais remotos.

O motivo desta mudança no atendimento é que três colaboradores testaram positivo para a Covid-19. Dois destes funcionários residem na Estiva Gerbi. Todos já se encontram em isolamento domiciliar e estão bem.

Vale ressaltar que todos os outros funcionários da Associação também foram testados e o resultado foi negativo.

A Associação vai acompanhar o quadro dos trabalhadores afastados e oferecer a eles todo o suporte que caber a ela fornecer, por prezar pela saúde de toda a equipe ACIMG.

“A Associação está tomando todas as medidas de segurança para proteger tanto os funcionários quanto a sociedade. Estamos muito aliviados, pois os colaboradores que testaram positivo estão bem e em segurança, em seus lares. Esperamos que continuem bem! Vamos continuar lutando para que as pessoas se conscientizem pois esta é a mais poderosa arma para conter os casos de covid-19 no município”, comenta o superintendente Adenilson Junior dos Reis.

Por também preocupar-se com o bem estar de todos os que frequentam a entidade, e da comunidade guaçuana, o prédio passará amanhã (11), por sanitização, que é a limpeza que elimina e impede a proliferação de vírus e bactérias. A sanitização é utilizada em hospitais, locais públicos e de aglomerações.

Diante deste quadro, a Associação pede mais uma vez, que a população faça sua parte e que mantenha distanciamento social.

Portanto, pedeem para que todos que precisarem entrar em contato com a equipe utilize um dos canais abaixo:

Produto e Serviços (19) 9 7166-2235

Convênios e Financeiro (19) 9 9881-4649

SCPC e Recuperação de Crédito (19) 9 9840-3858

Marketing e Eventos (19) 9 7166-2532

Jucesp (19) 9 7103-2682