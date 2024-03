Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo promoveu ‘Troca de Faixas’ para seus alunos

Na noite de 29 de fevereiro, 40 alunos da Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo (AEJAR) foram promovidos à nova graduação, dentro de suas trajetórias no Judô.

Com a casa cheia, o Sensei Acácio Rodrigo alegrou-se em poder proporcionar esse momento tão importante na vida de cada aluno e na ocasião, homenageou os atletas que se destacaram por suas valiosas conquistas em competições no ano de 2023.

Além disso, o Sensei recepcionou o Prefeito Fábio Polidoro, o Vereador Jedson Panegassi, o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato (Patão), o Mestre Kodansha Claudio Kono e os Faixas Pretas Sensei Kaique, Amorim, Márcio Molina, Franciele, Igor, André, Kayode e Marcelo Loner, que abrilhantaram ainda mais o evento.

O Prefeito Fábio Polidoro parabenizou todos os atletas pela conquista de mais uma graduação no Judô e o Sensei Acácio Rodrigo pela dedicação a modalidade esportiva. “A Administração Municipal apoia todas as modalidades, com o Projeto Pro Esporte estamos atendendo mais de 900 jovens e adultos com aulas de Natação, Jui Jitsu, Capoeira, Boxe, Dama e Xadrez, Judô, Basquete, Futebol de Salão e Futebol de Campo, Voleibol, Muay Thai e Mountain Bike. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone (19) 3893-6665 e realizar sua inscrição”, concluiu o Prefeito Fábio.

O Sensei Acácio Rodrigo agradeceu a presença de todos e principalmente os pais e familiares, que vieram prestigiar um passo tão importante na vida de cada judoca. “Em nome da Associação Estadual de Judô meu muito obrigado ao Prefeito Fábio Polidoro, Vereador Jedson Penegassi, representante da Câmara Municipal e o Secretário de Esportes Patão em acreditar e investir no esporte pedreirense”, enfatizou o Professor Acácio Rodrigo.