FLAGRANTE EM COSMÓPOLIS: SEIS PRESOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA E CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA

Na tarde desta terça-feira (15), uma grande operação do 19º BPM/I – 3ª Companhia da Polícia Militar de Cosmópolis resultou na prisão de seis indivíduos por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a ordem econômica. A ação aconteceu por volta das 16h20 na Estrada Rural Maria Amália Mortari da Silva, após denúncias sobre movimentação suspeita envolvendo caminhões-tanque em uma chácara.

Durante patrulhamento, as equipes da PM, lideradas pela viatura Alpha , receberam informações sobre o local e imediatamente se deslocaram para averiguação. Ao chegarem, os policiais se depararam com o portão parcialmente aberto e flagraram indivíduos tentando fugir pelos fundos da propriedade. Cinco suspeitos foram detidos no local, sendo que um deles foi surpreendido no topo de uma carreta-tanque, adulterando o combustível.

Os detidos confessaram o crime, revelando que uma das carretas já havia sido carregada com cerca de 30 mil litros de combustível adulterado. Dentro da chácara, os policiais encontraram tanques usados para mistura e armazenamento de combustível, totalizando aproximadamente 60 mil litros de produto adulterado prontos para distribuição.

Foram apreendidos ainda dois caminhões tratores (VW 19330 e Volvo FH 440), sete celulares, apetrechos diversos para adulteração de combustível, mil lacres para relacração dos tanques, além de um revólver calibre .32 com seis munições intactas, localizado em uma das cabines dos caminhões.

Durante a operação, outro suspeito tentou entrar na chácara com um veículo. Ao notar a presença da polícia, o motorista tentou fugir de ré e o passageiro fugiu para a mata, não sendo localizado. O condutor foi detido. Próximo à propriedade, os policiais localizaram um Ford Fusion com registro de roubo, ligado a um dos suspeitos foragidos.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio de diversas viaturas e equipes, destacando a rápida ação e integração da Polícia Militar no combate ao crime organizado e à adulteração de combustíveis, prática que compromete a segurança e o meio ambiente.