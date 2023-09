Associada de Mogi Mirim leva R$ 5.000 na Poupança Premiada

Ação de incentivo e estímulo à poupança e planejamento financeiro do Sicredi segue com sorteios semanais de R$ 5.000, prêmio especial de R$ 500 mil em outubro e sorteio de R$ 1 milhão em dezembro

Além de concorrer a R$ 5.000 toda a semana, quem participa da campanha ‘Poupança Premiada’, promoção promovida pelo Sicredi, e que incentiva o hábito de poupar e o planejamento financeiro, pode levar prêmio especial de R$ 500 mil, em outubro, e concorrer ao grande sorteio final de R$ 1 milhão, em dezembro.

E na terça-feira (19), um dos ganhadores de setembro na região Centro Leste Paulista que levou R$ 5.000 para casa foi Juliana Guarnieri, proprietária do Pet Shop Dog+ Banho & Tosa, de Mogi Mirim — o outro felizardo do mês da regional foi Ezequiel Silveira, associado da agência Sicredi Dexis do município de Aguaí.

Juliana, que é associada à instituição financeira cooperativa há pelo menos cinco anos, ficou contente pela surpresa e acolhimento feitos pelos colaboradores da agência. “Fiquei muito surpresa e feliz com o prêmio, pois veio na hora certa. Estou construindo uma sede nova para meu Pet Shop e, com ele, vou investir em equipamentos novos para melhor atender meus clientes”, comemorou.

Ana Paula de Melo Correia, gerente da agência Sicredi Dexis Mogi Mirim, falou da emoção de Juliana ao receber o prêmio e do orgulho e satisfação que a equipe dela sentiu em participar deste momento. “Ela ficou muito satisfeita, muito feliz, foi um momento muito especial. Fizemos uma surpresa na entrega e vibramos por ela, pela sorte de ela ganhar o prêmio e também pela oportunidade desse prêmio ser entregue pela nossa agência. Acredito que é uma visibilidade aqui na cidade, onde podemos demonstrar para toda a sociedade e todos os poupadores, que a nossa cooperativa realiza uma campanha e que faz a entrega dos prêmios. Foi muito importante para a Juliana e mais ainda para a nossa agência”, ressaltou Ana Paula.

E o associado que aplicou e participa da ‘Poupança Premiada’ deve ficar de olho porque o próximo sorteio, agora, será na segunda-feira (25).

POUPANÇA PREMIADA

Promovida pela Sicredi, a campanha ‘Poupança Premiada’ acontece nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Desde o lançamento em março, a promoção já contemplou mais dezenas de associados com sorteios semanais no valor de R$ 5.000. Além disso, os associados que participam da campanha têm a oportunidade de concorrer a um prêmio especial de R$ 500 mil em outubro, em comemoração ao Dia Internacional da Poupança, e ao sorteio final de R$ 1 milhão em dezembro.

PARTICIPAR É FÁCIL

Ao longo da campanha, serão distribuídos R$ 2,5 milhões em prêmios para os poupadores associados sorteados. E para participar da promoção é simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi, é gerado um número da sorte para concorrer aos sorteios, realizados pela Loteria Federal. Se as aplicações forem na modalidade programada, em que o poupador autoriza o débito mensal da conta, as chances de ganhar são dobradas. A participação é automática em ambas as modalidades, ou seja, o associado não precisa se cadastrar ou preencher cupons.

No site da campanha, os associados têm acesso aos números da sorte, podem conferir conteúdos específicos sobre finanças e receber dicas para o planejamento do orçamento. Também é possível conhecer o regulamento da campanha e verificar os vencedores dos sorteios.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Do total, 1,2 milhão de novas associações chegou nos últimos 12 meses — número que representa um crescimento de 14,6%. Por dia útil, uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano. O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1.800 municípios. Com 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis (novo nome da Sicredi União PR/SP) é uma cooperativa com 38 anos de história. Atualmente, a instituição financeira possui 112 agências espalhadas por 109 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com mais de 1.300 colaboradores e 400 mil associados — entre titulares, cotitulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.