Astros do piseiro, Barões da Pisadinha e Zé Vaqueiro são confirmados no Rodeio de Jaguariúna

A organização divulgou os nomes confirmados nesta terça-feira; vendas começam na quarta. Astros sertanejos como Gusttavo Lima e Marília Mendonça também estarão no evento

A organização do Jaguariúna Rodeio Festival 2021 informou, na manhã desta terça-feira (28), os nomes que vão compor o line-up da festa, que será realizada mais de dois anos após a última edição por conta da Covid-19. A principal novidade é a estreia de Barões da Pisadinha e Zé Vaqueiro, astros do piseiro, uma inovação do forró que estourou durante a pandemia. Veja abaixo todos os nomes.