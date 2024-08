Atendimento da Guarda Municipal aumenta 21,20% em um ano

Crescimento foi verificado tanto no período noturno quanto diurno; comparação é referente aos 7 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2023

Números são resultado de investimentos na Guarda

A Secretaria de Segurança Pública de Campinas registrou um crescimento de 21,20% no número de atendimentos realizados pela Guarda Municipal de janeiro a julho de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023. Nos primeiros sete meses deste ano, foram 36.501 atendimentos, enquanto que no mesmo período do ano passado, foram 30.115.

Os dados se referem aos registros de ocorrências das mais diversas naturezas, ações de patrulhamento preventivo e operações de combate ao crime.

Ainda de acordo com o balanço, houve um aumento nos atendimento de ocorrências no período noturno. De janeiro a julho deste ano foram 14.361 registros contra 11.914 no ano passado, um crescimento de 20,54%. A tendência segue também no período diurno, com 22.140 registros no ano passado, 21,64% a mais do que no ano anterior, que foi de 18.201 em números absolutos.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi, o aumento nos registros de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal é resultado de investimentos na corporação. “Contratamos 155 guardas municipais em menos de um ano, substituímos a frota de viaturas, adquirimos novos equipamentos para os guardas, além do investimento em tecnologias de inteligência e no uso racional de recursos a partir da implantação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), um novo modelo de integração entre as forças de segurança. Tudo isso reflete em uma melhor produtividade da Guarda Municipal, refletindo também em melhorias no atendimento ao cidadão campineiro”, avalia o secretário.

A Guarda Municipal tem intensificado o patrulhamento, com as ações do Meu Bairro Seguro, que visam proporcionar sensação de segurança à população por meio de rondas preventivas em todos os bairros da cidade. A corporação também busca coibir o tráfico de drogas e a receptação de materiais furtados por meio de operações frequentes, especialmente na área central.

No combate a violência contra a mulher, o programa Guarda Amigo da Mulher realiza visitas periódicas às mulheres assistidas para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. De janeiro a julho deste ano, foram 2.576 visitas. Em março, a GM disponibilizou o Botão SOS Gama, um aplicativo de celular para que a vítima, assistida do programa e com medida protetiva, possa rapidamente acionar a GM em caso de aproximação do agressor. Desde o lançamento, até o dia 31 de julho, foram registrados 54 acionamentos do Botão, resultando em quatro prisões por descumprimento de medida protetiva.

Outros resultados

De janeiro a julho de 2024, a Guarda Municipal efetuou 351 prisões e 190 foragidos da Justiça foram recapturados, totalizando 541 detenções.

A GM apreendeu 35,6 quilos de entorpecentes e retirou de circulação 15 armas de fogo ilegais. Além disso, a corporação recuperou 211 veículos que eram produto de crime.