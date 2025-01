ATENDIMENTOS REFERENTES À ÁGUA E ESGOTO PASSAM A SER REALIZADOS NO AGILIZA POSSE

A partir da próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, o atendimento presencial referente à água e esgoto vai passar a ser realizado no Agiliza Posse, localizado na rua Dr. Jorge Tibiriça, número 965, ao lado do Poupa Tempo, no centro da cidade. O atendimento acontece das 8h às 16h30.

Entre as solicitações, pedido de ligação de água e esgoto, religamento e corte, limpeza de fossa, dúvidas sobre contas, segunda via de faturas, solicitações via protocolo, serviços para cavalete e hidrômetro, vazamentos e mudança na caixa padrão. É importante ressaltar que o parcelamento de dívidas e o Refis (Programa Especial de Regularização Fiscal) quando em período, serão realizados apenas na Prefeitura Municipal.

Vale lembrar, que não haverá mais atendimento presencial no Departamento de Água e Esgoto (DAE). O telefone de contato é o (19) 3896-1213 e o whatsapp (19) 3896-9017.