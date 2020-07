Atividades do Bem Estar Animal retornam na segunda-feira

Após 17 dias de suspensão do atendimento ao público como medida de combate à Covid-19, o Bem-Estar Animal (BEA), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente que assiste gratuitamente cães e gatos, retorna com as atividades na próxima segunda-feira (20).

Para que sejam seguidas as medidas de distanciamento social e visando a garantir a segurança dos profissionais e dos munícipes, a consulta veterinária será realizada somente mediante agendamento de horário pelo telefone (19) 3804-5005.